Roma, ufficiale: Matic è un nuovo giocatore giallorosso. Il centrocampista ha scelto la maglia numero 21

Nemanja Matic è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Arrivato nella Capitale nella giornata di ieri, ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart. Il programma prevedeva l’ingresso a Trigoria, dove ad attenderlo c’era il contratto annuale a 3,5 milioni di euro più bonus (4,2 totale) con opzione di rinnovo al raggiungimento del 50% delle presenze. La firma è arrivata quest’oggi. Di seguito il comunicato ufficiale:

L‘AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Nemanja Matic. Il 33enne arriva in giallorosso dopo 5 stagioni al Manchester United e ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023.

“Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di questo club e non vedo l’ora di iniziare la stagione con i miei nuovi compagni”, ha dichiarato Matic nella sua prima intervista in giallorosso.

“La Roma è un grande club, ha tifosi fantastici e un allenatore, Mourinho, che tutti conoscono: scegliere di venire qui è stato semplice. Spero che tutti insieme potremo fare qualcosa di importante”.

Nazionale serbo, Matic ha preso parte ai Mondiali del 2018 e ha vinto per tre volte la Premier League con la maglia del Chelsea.

Centrocampista centrale in carriera ha indossato, tra le altre, anche la maglia del Benfica.

“Nemanja porterà alla Roma qualità tecniche, l’esperienza che deriva dalle sue stagioni in Premier e la mentalità che lo ha contraddistinto durante la sua carriera”, ha commentato il General Manager dell’area sportiva, Tiago Pinto. “L’entusiasmo con cui ha scelto di unirsi al nostro progetto è stato sorprendente e sono sicuro che rappresenterà la base di un percorso ricco di soddisfazioni”.

In giallorosso Matic indosserà la maglia numero 21 e ritroverà José Mourinho per la terza volta in carriera, dopo le esperienze al Chelsea e al Manchester United.

Benvenuto alla Roma, Nemanja!.