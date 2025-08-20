La Roma continua a rafforzare il reparto offensivo e accoglie Leon Bailey, esterno giamaicano classe 1997, che si unisce al club giallorosso dopo l’esperienza in Premier League con l’Aston Villa. Il giocatore è già a disposizione di Gasperini in vista dell’esordio stagionale e vestirà la maglia numero 31.

Come riportato dai social ufficiali della Roma, l’operazione si è conclusa con un prestito con diritto di riscatto. Bailey è il primo calciatore giamaicano nella storia del club e porta con sé una carriera consolidata tra Belgio, Germania e Inghilterra, avendo militato in Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa.

Da esterno offensivo, il 28enne vanta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. La Roma punta sul suo talento e sulla sua esperienza per ampliare le soluzioni offensive della squadra, dando al tecnico ulteriori opzioni sul fronte d’attacco.