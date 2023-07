La Roma, tramite il proprio account ufficiale Twitter, ha presentato la seconda maglia per la stagione 2023-24. Nel video, sono presenti Tammy Abraham e Paulo Dybala, testimonial della maglia griffata Adidas. Il Kit Away, come anticipato, presenta sul colletto la scritta ASR intrecciata di colore nero, le strisce nere sulle spalle e sui pantaloncini. “Un’opera d’arte. Ecco la nostra nuova maglia Away per il 2023-24”, così la Roma nella descrizione della presentazione.

