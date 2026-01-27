In un momento in cui i club cercano sempre più di costruire il futuro partendo dal vivaio, la Roma continua a puntare con decisione sui talenti cresciuti a Trigoria. Un segnale chiaro arriva da una delle colonne della Primavera giallorossa, protagonista anche a livello internazionale con le nazionali giovanili.

Il club ha annunciato il rinnovo di Federico Nardin, difensore centrale classe 2007, che ha firmato un nuovo contratto fino al 2028 con opzione di prolungamento per ulteriori due stagioni a favore della società. Aggregato alla prima squadra già dalla stagione 2024-25, Nardin è considerato uno dei profili più promettenti del settore giovanile, nel quale è entrato nel 2016 completando tutta la trafila fino alla Primavera.

IL COMUNICATO DELLA ROMA

“L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Federico Nardin fino al 2028 con opzione di prolungamento di due anni a favore del Club. Classe 2007, nato a Latina, il difensore della Primavera è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, nel quale è entrato nel 2016. Nella stagione 2022/2023 si è laureato campione d’Italia con la maglia della Roma nella categoria Under 16, riuscendo a ripetersi anche l’anno successivo nella categoria Under 17. Inoltre, è stato tra i protagonisti in campo dell’Europeo vinto dall’Italia Under 17 nel 2024. Il suo percorso in giallorosso continua! Congratulazioni, Federico!“