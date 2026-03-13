Un accordo atteso e ora finalmente ufficiale, che segna un passaggio importante nella strategia commerciale della Roma. Il club giallorosso ha annunciato il nuovo main sponsor dopo settimane di indiscrezioni e attesa, definendo una partnership destinata a incidere sia sul piano economico sia su quello della presenza digitale. L’esordio del nuovo brand sulla maglia è previsto già nella prossima sfida contro il Como.

A commentare l’intesa è stato il vicepresidente Ryan Friedkin, che ha sottolineato come la collaborazione punti a sviluppare iniziative digitali capaci di coinvolgere i tifosi su tutte le piattaforme del club. L’obiettivo è combinare la portata globale della fanbase romanista con l’esperienza del nuovo partner nel settore infotainment, creando modalità innovative di interazione e connessione tra squadra e sostenitori.

Ecco la nota ufficiale del club: “L’AS Roma è lieta di annunciare un accordo pluriennale con Eurobet.live, che diventa il nuovo Main Sponsor del Club. A partire da questa stagione e fino alla 28/29, il brand Eurobet.live comparirà sulla maglia della Prima Squadra, segnando l’inizio di una collaborazione strategica tra due realtà che condividono il medesimo DNA, forgiato su passione, resilienza ed una costante ricerca dell’eccellenza. L’accordo rappresenta un importante passo nel percorso di crescita commerciale del Club e testimonia la volontà di sviluppare progetti innovativi dedicati ai tifosi, rafforzando ulteriormente il rapporto tra la Roma, i suoi partner e la comunità sportiva. Per Eurobet.live la collaborazione con la AS Roma rappresenta un punto di contatto autentico con il mondo del calcio e dello sport, come strumenti capaci di generare valore sociale, culturale e territoriale.”