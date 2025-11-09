Alessandro Zanoli è intervenuto in conferenza stampa al termine di Roma-Udinese. Le sue parole:

La prestazione c’è stata, ma serve qualcosa in più per fare risultato contro certe squadre.

“Sì, ci è mancata la qualità nel tocco finale, siamo stati anche sfortunati.

Sappiamo che sono partite difficili, soprattutto in questi campi è difficile fare tre punti”.

Secondo te la Roma ha un po’ giocato sul nervosismo di Zaniolo?

“Hanno giocato un po’ su questa cosa qui. Nico si è comportato bene, magari era un po’ nervoso ma la sua partita l’ha fatta. Loro sono una grande squadra che lotta per il campionato, potevamo fare di più negli ultimi metri. Ora pensiamo alla prossima”.