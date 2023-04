L’allenatore dell’Udinese, Sottil, per la sfida di questa sera con la Roma allo stadio Olimpico, dovrà fare a meno di Beto e Arslan per un attacco di sindrome influenzale. Due assenze dell’ultimo minuto, molto importanti per i friuliani, mentre i giallorossi di Mourinho dovranno fare a meno di Dybala.