“Penso che abbiamo giocato una buona partita, un’ottima partita. Rispetto alla scorsa stagione è stata completamente diversa: abbiamo avuto più possesso, più occasioni. Purtroppo ci siamo un po’ abbattuti per la situazione del VAR, ma nel primo tempo avevamo avuto anche la possibilità di passare in vantaggio. Nel secondo tempo, sfortunatamente, abbiamo subito di nuovo un gol, non l’ho rivisto ma credo sia stato un gol evitabile. E poi, per la terza volta, purtroppo Zaniolo non è riuscito a segnare in 70 minuti, e credo che questo avrebbe potuto cambiare un po’ la partita”.

Il mio primo pensiero è proprio su Zaniolo: hai appena parlato di lui, ha avuto una grande occasione in una partita molto speciale per lui. Come l’hai visto in campo?

“Sì, ha sofferto molto, ha combattuto tanto. Non è facile giocare contro la Roma: per me è una delle tre squadre più forti della Serie A. Sappiamo le statistiche: vincono più duelli di tutti, sono i migliori nel pressing. Quindi lui ha dovuto lottare molto e lo ha fatto al meglio possibile stasera. Mi sarebbe piaciuto vederlo segnare quel gol, ma non era destino per questa sera. È il modo in cui vogliamo giocare. Abbiamo avuto dei buoni momenti e, onestamente, non ci aspettavamo di avere così tanto possesso. Ma credo che qui abbiamo avuto più possesso palla rispetto a quanto ne ebbe l’Inter nella sua partita all’Olimpico. Come ho detto, un gol cambia molto: non dico la fiducia, ma cambia l’inerzia della gara. All’intervallo abbiamo parlato di come reagire e provarci, e credo che la mia squadra oggi ci abbia provato davvero. Hanno sofferto molto, hanno corso tanto, hanno affrontato la Roma nel modo giusto, e penso che anche per la Roma non sia stata una partita facile. Abbiamo avuto un’altra buona occasione nel finale, abbiamo provato fino alla fine. Abbiamo provato fino alla fine anche perché abbiamo creato buone occasioni. All’intervallo ho detto ai ragazzi di rientrare in campo e dare tutto. Quel gol ha fatto la differenza, anche perché, per esempio, nel primo tempo non ci aspettavamo di avere così tanto possesso. È stata esattamente la partita che ci aspettavamo e che avevamo preparato”.