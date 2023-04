Allo stadio Olimpico è tutto pronto, la Roma si prepara a scendere in campo contro l’Udinese. Mourinho recupera Abraham. L’attaccante inglese si era infortunato alla spalla durante il match di Europa League contro il Feyenoord. Anche Solbakken tra i convocati, il norvegese ha recuperato dall’infortunio. Dal 1’ minuto in attacco ci sarà Belotti. Tammy punta a tornare titolare contro gli olandesi giovedì sempre in Europa League.