Roma-Udinese, Pellegrini: “Celik è un ragazzo eccezionale. È una grande opportunità essere allenati da Gasperini”

Lorenzo Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport Roma-Udinese, di cui è stato protagonista. Le sue parole:
Tra i giocatori migliorati c’è anche lui: lo vediamo più sicuro col pallone tra i piedi. È un po’ la rappresentazione del lavoro di Gasperini, che vi sta migliorando e completando.
“Assolutamente sì. Ho già detto che per noi è un’opportunità poter lavorare con un allenatore come il mister, e ce la stiamo prendendo. Come ho sempre detto, questo è un gruppo che ha voglia di fare bene, di lavorare e di sacrificarsi. E lui (Celik, ndr.), forse non è mai stato sottolineato abbastanza, è un ragazzo eccezionale. Il calciatore può giocare bene o male, come tutti noi, ma come persona è davvero straordinario. Da quando è arrivato si è inserito nel gruppo in maniera spettacolare. Sono anni che è con noi, si sacrifica senza mai dire una parola fuori posto, e quindi sono doppiamente felice quando capitano giornate così belle a ragazzi come lui”.
Pellegrini a DAZN
Due gol in quattro giorni, la responsabilità di calciare questo rigore, altri tre punti, una grande prestazione, non poteva andare meglio oggi.
“No, era importante vincere perché lavoriamo tanto e vogliamo assolutamente rimanere lì dove siamo il più possibile, poi dopo insomma si vedrà. Credo che oggi abbiamo fatto veramente un’ottima partita sotto il punto di vista non solo della qualità, ma anche dell’intensità, del pressing, del recupero palla, a livello fisico, quindi credo che possiamo essere contenti”.
Parlaci di Celik.
“È un ragazzo eccezionale all’interno del gruppo, è sempre stato fantastico, è un lavoratore incredibile, tant’è che è voluto bene da tutti quanti, lui lo può dire. Quindi quando succedono delle giornate così belle, così emozionanti, oggi è il suo primo gol all’Olimpico, noi che siamo un po’ i più grandi, no? Siamo contenti il doppio per lui, ne parlavamo prima in panchina e io ho detto che questo oggi dovrebbe essere suo, quindi sono super contento perché se lo merita”.