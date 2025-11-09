Gianluca Nani, ds dell’Udinese, ha parlato ai Sky Sport prima della gara dell’Olimpico contro la Roma. Le sue dichiarazioni:

Non vi manca fisicità e cifra tecnica, può essere una prova però il fatto ambientale?

“Tutte le partite sono una opportunità per crescere. Oggi incontriamo una squadra forte, giochiamo in uno stadio che è un Colosseo, una partita di indice molto alto ma non ci vogliamo fermare”.

Ci racconta come sta avvenendo la trasformazione di Zaniolo?

“Le qualità di Nicolò le conosciamo, forse il successo è arrivato troppo presto e comporta a fare errori. Abbiamo speso del tempo con lui, abbiamo parlato e io per come l’ho conosciuto posso dire che è un bravissimo ragazzo. Si sta comportando in maniera straordinaria con tutti e potrebbe essere importante per noi e tutti”.