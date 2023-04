Roma e Udinese si preparano a scendere in campo allo stadio Olimpico per la 30ª giornata di Serie A. Mourinho contro Sottil. Nel pre partita i due si sono incontrati prima delle interviste. Mou ha abbracciato il tecnico dei friulani poco prima che quest’ultimo rilasciasse le dichiarazioni di rito a Dazn. Un saluto e un abbraccio tra i due allenatori prima di diventare ufficialmente avversari in campo questa sera.