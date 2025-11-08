Pagine Romaniste (G. Rufino, S.Fabbretti) – Archiviata la vittoria europea contro i Rangers, la Roma torna a pensare al campionato. Domenica, alle ore 18:00, allo Stadio Olimpico arriva l’Udinese per una sfida che vale più di tre punti: riscattare la sconfitta con il Milan e provare a riprendersi la vetta della classifica prima dell’ultima sosta del 2025.

Le scelte di Gasperini. Con un attacco ridotto all’osso, il mister giallorosso sembra orientato verso il classico 3-4-2-1. Tra i pali confermato Svilar, protetto dal trio Mancini-Ndicka-Hermoso. Sulle fasce torneranno dal 1’ Celik e Wesley, dopo il leggero turnover di coppa, mentre in mediana si rivede la coppia Cristante-Koné. Sulla trequarti agiranno Pellegrini e Soulé, pronti a ispirare Dovbyk, unico riferimento offensivo.

Le scelte di Runjaic. Pochi dubbi invece in casa friulana. L’Udinese si presenterà con il consueto 3-5-2 e Okoye tra i pali. Davanti a lui, linea a tre composta da Bertola, Kabasele e Solet, con il primo in vantaggio su Goglichidze. Sugli esterni spazio a Zanoli e Kamara, mentre in mezzo agiranno Ekkelenkamp, Karlstrom e Atta. In attacco confermatissimo Buksa, affiancato dall’ex Zaniolo. Davis, tornato a disposizione, partirà dalla panchina.



DOVE VEDERE ROMA-UDINESE

La partita di Serie A tra Roma e Udinese sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l’app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

ARBITRA COLLU. AL VAR DIONISI

Il match contro l’Udinese sarà diretto da Giuseppe Collu, Cipressa e Trinchieri ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Mucera. In sala VAR ci sarà Dionisi, coadiuvato da Fabbri nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ndicka, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante,Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

A disp.: Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Sangaré, Rensch, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, El Shaarawy, Baldanzi

Diffidati: –

Squalificati: –

In Dubbio: –

Indisponibili: Angelino, Ferguson, Bailey, Dybala.

All.: Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Okoye, Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

A disp.: Sava, Padelli, Palma, Bertola, Ehizibue, Zemura, Rui Modesto, Lovric, Zarraga, Piotrowski, Miller, Gueye, Iker Bravo, Bayo, Davis

Diffidati: –

Squalificati: –

In Dubbio: –

Indisponibili: Kristensen.

All.: Runjaic.