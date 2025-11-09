Roma-Udinese, le probabili formazioni dei quotidiani: Gasperini ritrova Wesley

11esima giornata di campionato all’Olimpico. Alle 18 la Roma di Gian Piero Gasperini torna in campo contro l’Udinese per l’ultimo appuntamento prima della sosta per le Nazionali. I giallorossi vogliono dare continuità al proprio cammino nei piani alti della classifica, chiudendo nel modo migliore un tour de force intenso e ricco di insidie.

Non mancano però le assenze: restano infatti fuori Angelino, Dybala, Bailey e Ferguson. Buone notizie invece per Gasperini, che ritrova dal primo minuto Wesley e Konè, pronti a dare equilibrio e gamba alla mediana romanista.

Tutti i principali quotidiani concordano su un undici ormai consolidato, con Svilar tra i pali e Dovbyk riferimento offensivo, supportato da Soulé e Pellegrini sulla trequarti.

Le probabili formazioni secondo i quotidiani

Gazzetta dello Sport – Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk

