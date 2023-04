Roma-Udinese, le probabili formazioni dei quotidiani. El Shaarawy e Pellegrini dietro Belotti. Torna Celik

Pagine Romaniste – Occasione ghiotta per la Roma. I giallorossi questa sera ospiteranno all’Olimpico l’Udinese di Andrea Sottil nel loro peggior momento di forma. Pellegrini e compagni hanno bisogno dei tre punti per continuare nel sogno Champions League dopo gli scivoloni di Milan e Inter. Le assenze di Dybala e Abraham pesano soprattutto alla luce dell’impegno di giovedì contro il Feyenoord. Mourinho per la sfida di stasera dovrà cambiare qualche pedina per far riafatare gli uomini dalle fatiche di Europa League. In difesa potrebbe riposare uno tra Smalling e Ibanez per lasciare spazio a Llorente. A destra Celik è in vantaggio su Zalewski: il polacco verrà dirottato a sinistra per lasciare a riposo Spinazzola. A centrocampo Cristante con Wijnaldum, mentre davanti scelte obbligate: Pellegrini ed El Shaarawy supporteranno Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL TEMPO: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; Celik, Cristante, Wijnaldum, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini, Belotti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Wijnaldum, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini, Belotti.

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Wijnaldum, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini, Belotti.

IL MESSAGGERO

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Wijnaldum, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini, Belotti.

TUTTOSPORT: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Wijnaldum, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini, Belotti.