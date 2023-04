Roma-Udinese, le pagelle dei quotidiani: ritrovato il miglior Pellegrini, Rui Patricio insuperabile e Bove arma in più

Pagine Romaniste – Notte di riscatto e rivincita per la Roma. Il 3-0 contro l’Udinese apre alla squadra di Mourinho ottimi scenari per la corsa Champions. Terzo posto solitario, ma soprattutto, il ritorno al gol di Pellegrini e Abraham. Apre il match Bove, bravissimo a ribattere il rigore stampato da Cristante sul palo. Poi il lampo del capitano, bravo ad addomesticare una verticalizzazione di Belotti ed insaccare.

I friulani non mollano, ma Rui Patricio non si ci sta e non vi è modo di rientrare nel match. La maledizione dagli 11 metri, non si abbatte solo sul numero 4 giallorosso, ma anche sul capitano dell’Udinese, Pereyra, a cui il portiere portoghese neutralizza il penalty. Cala il tris, per tre punti fondamentali, Tammy Abraham, che gira di testa sotto l’incrocio un gran cross di Spinazzola. Ora testa al Feyenoord.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE)

Rui Patricio 7; Mancini 6, Smalling 6,5, Llorente 6,5; Celik 5,5, Cristante 6,5, Bove 7, El Shaarawy 6,5; Pellegrini 7,5, Wijnaldum 6,5; Belotti. Subentrati: Zalewski 6, Spinazzola 6,5, Matic 6, Abraham 6,5, Tahirovic sv. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLO SPORT (J. ALIPRANDI)

Rui Patricio 7; Mancini 6, Smalling 6,5, Llorente 6,5; Celik 6,5, Cristante 6, Bove 7,5, El Shaarawy 6; Pellegrini 7,5, Wijnaldum 6,5; Belotti 7. Subentrati: Zalewski sv, Spinazzola 6,5, Matic 6, Abraham 6,5, Tahirovic sv. Allenatore: Mourinho 7.

TUTTOSPORT (D. MARCHETTI)

Rui Patricio 7; Mancini 5,5, Smalling 7, Llorente 6; Celik 6, Cristante 5,5, Bove 6,5, El Shaarawy 6,5; Pellegrini 7, Wijnaldum 6; Belotti 6,5. Subentrati: Zalewski sv, Spinazzola 6,5, Matic 6, Abraham 6,5, Tahirovic sv. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISSERI)

Rui Patricio 7; Mancini 6, Smalling 7, Llorente 6; Celik 5,5, Cristante 6, Bove 7, El Shaarawy 6; Pellegrini 7, Wijnaldum 6,5; Belotti 7. Subentrati: Zalewski 6, Spinazzola 6,5, Matic, Abraham 6,5, Tahirovic sv. Allenatore: Mourinho 7.

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 7; Mancini 5,5, Smalling 6, Llorente 6; Celik 6, Cristante 6,5, Bove 7, El Shaarawy 6; Pellegrini 7,5, Wijnaldum 5,5; Belotti 6,5. Subentrati: Zalewski sv, Spinazzola sv, Matic 6, Abraham 7, Tahirovic sv. Allenatore: Mourinho 7.

IL TEMPO (L. PES)

Rui Patricio 7; Mancini 6, Smalling 6,5, Llorente 6; Celik 5,5, Cristante 6, Bove 6,5, El Shaarawy 6; Pellegrini 7, Wijnaldum 6,5; Belotti 6. Subentrati: Zalewski 6, Spinazzola 6,5, Matic 6, Abraham 6,5, Tahirovic sv. Allenatore: Mourinho 7.