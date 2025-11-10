Corriere dello Sport (E. Pinna) – VOTO 5

Avrà anche delle qualità: resta che ieri sera, Giuseppe Collu ha beccato la quinta OFR su sette partite dirette, tutti per falli di mano: forse Rocchi dovrebbe rivedere qualcosa. Deciso passo indietro per l’arbitro della sezione di Cagliari, che comincia probabilmente ad andare in apnea. Al di là degli episodi specifici, è sembrato meno sul match, gestendo male la questione Zaniolo.

SOLO AL MONITOR

Cross di Mancini, in piena area dell’Udinese strano intervento di Kamara: alza la gamba sinistra altissima ma anche il braccio sinistro estremamente largo. L’arbitro avrebbe anche visuale libera, non se ne accorge (neanche i giocatori della Roma, a dire il vero), Dionisi a Lissone invece è bravo e richiama il collega all’OFR: rigore chiaro.

STORIE TESE

Dove è mancato Collu, come dicevamo, nella gestione delle provocazioni di Zaniolo, ricambiato dalle attenzioni dei suoi ex compagni. S’accendono gli animi quando, dopo una segnalazione di pallone fuori, Zaniolo smanaccia il pallone stesso, mandandoselo dietro le spalle, sulla faccia di Koné. Involontario?

DUBBIO

Sul gol di Celik (regolare), c’è una spinta sospetta di Palma ai danni di Pellegrini, che aveva iniziato l’azione. La rete – ovviamente – cancella tutto, in caso contrario ci sarebbe stato da rivedere.

VAR Dionisi: 6,5

Bravo a pizzicare quello che in campo nessuno aveva visto.