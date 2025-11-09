Christian Kabasele ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima di Roma-Udinese. Le sue parole:
Come la vedi la partita di oggi?
“Conosciamo bene le squadre di Gasperini, vogliamo fare un bel passo in più prima della sosta”.
“Conosciamo bene le squadre di Gasperini, vogliamo fare un bel passo in più prima della sosta”.
Cinque in panchina e cinque in campo cosa è successo?
“Ma ho avuto la fortuna che un infortunio mi ha dato la possibilità di giocare e voglio dare il meglio per la squadra e sfruttare al meglio l’opportunità che ho ricevuto”.
“Ma ho avuto la fortuna che un infortunio mi ha dato la possibilità di giocare e voglio dare il meglio per la squadra e sfruttare al meglio l’opportunità che ho ricevuto”.