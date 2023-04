Roma-Udinese, i tifosi sostengono Pellegrini: “Nel bene e nel male il capitano rimane tale”

I romanisti al fianco del capitano. Dopo l’errore dal dischetto sul finire di primo tempo nell’andata dei quarti di finale contro il Feyenoord, Lorenzo Pellegrini ha ricevuto il sostegno da parte dei tifosi.

In Curva Sud, infatti, è stato esposto uno striscione di vicinanza al numero 7 giallorosso: “Nel bene e nel male il capitano rimane tale“, il messaggio del gruppo Roma. Mourinho, dopo averlo lasciato negli spogliatoi per la ripresa di Amsterdam, oggi lo schierato titolare nella sfida contro l’Udinese.

Se già la partita contro i friulani non è banale per Pellegrini visto l’errore di giovedì, non lo è neppure per un altro motivo. Per il capitano, infatti, scatta oggi la centesima presenza con la fascia da capitano della Roma al braccio.