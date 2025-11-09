Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima di Roma-Udinese. Le sue parole:

La forza della squadra è la leadership come Cristante e Mancini.
“Si assolutamente, loro già mi conoscevano ed erano abituati, però la forza di questa squadra non è il singolo ma l’intero organico”.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE