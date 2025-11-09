Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima di Roma-Udinese. Le sue parole:

Queste mancanze agevolano le scelte?

“Un po per esigenze un po’ per scelta, oggi c’è una bella squadra forte e brava”.

Bisognerà scegliere le modalità tecniche contro una squadra come l’Udinese.

“Anche noi non abbiamo timore, ci dobbiamo confrontare contro una squadra come l’Udinese ma molte squadra hanno alzato il livello. Noi arriviamo con grande forza ma daremo il meglio”.

La forza della squadra è la leadership come Cristante e Mancini.

“Si assolutamente, loro già mi conoscevano ed erano abituati, però la forza di questa squadra non è il singolo ma l’intero organico”.