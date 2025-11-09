Roma-Udinese, Celik: “Sono contento per il gol”

Zeki Celik ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Udinese, in cui ha trovato il primo gol in Serie A. Le sue dichiarazioni:
C’è il tuo primo gol in Serie A, in un’azione in cui si è vista tutta la tua capacità anche nella fase offensiva. Sei soddisfatto di questo gol?
“Sì, sono contento perché il primo gol è molto importante per me. Ogni partita cerco di segnare, oggi ci sono riuscito e sono molto felice”.
Adesso ti prendono in giro i compagni per questo gol?
“Sì, ma sono comunque contento di averlo fatto”.
Celik a DAZN
Di sentire tutto lo stadio che chiama il tuo cognome.
“Aspettavo da tanto questo momento e oggi ho fatto gol, sono molto contento, vorrei fare più gol”.
Una dedica per questo gol?
“No, nessuna dedica”.