Roma-Udinese, arbitra Rapuano. Al VAR Chiffi

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 5ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/22 in programma mercoledì 22 settembre. La partita tra Roma e Udinese è stata affidata a Rapuano c he sarà coadiuvato da Ranghetti e Scatragli, quarto uomo Miele. Al VAR Chiffi, AVAR Di Vuolo.

Per il fischietto di Rimini è l’esordio assoluto con la Roma, mentre l’Udinese è stata diretta per una volta sola in Coppa Italia.

ROMA – UDINESE Giovedì 23/09 h. 20.45

RAPUANO

RANGHETTI – SCATRAGLI

IV: MIELE G.

VAR: CHIFFI

AVAR: DI VUOLO

ATALANTA – SASSUOLO Martedì 21/09 h. 20.45

MASSA

VALERIANI – PERROTTI

IV: MARINELLI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: MELI

BOLOGNA – GENOA Martedì 21/09 h. 18.30

FOURNEAU

PAGANESSI – CAPALDO

IV: COLOMBO

VAR: BANTI

AVAR: LO CICERO

CAGLIARI – EMPOLI h. 20.45

DI BELLO

BINDONI – MARGANI

IV: GIUA

VAR: DOVERI

AVAR: PRETI

FIORENTINA – INTER Martedì 21/09 h. 20.45

FABBRI

COSTANZO – PASSERI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARESCA

AVAR: CARBONE

MILAN – VENEZIA h. 20.45

PEZZUTO

LONGO – BERCIGLI

IV: GARIGLIO

VAR: BANTI

AVAR: ALASSIO

SALERNITANA – H. VERONA h. 18.30

IRRATI

LIBERTI– YOSHIKAWA

IV: SANTORO

VAR: GHERSINI

AVAR: IMPERIALE

SAMPDORIA – NAPOLI Giovedì 23/09 h. 18.30

VALERI

GALETTO – ROSSI L.

IV: VOLPI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO

SPEZIA – JUVENTUS h. 18.30

AURELIANO

CECCONI – PAGLIARDINI

IV: BARONI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BRESMES

TORINO – LAZIO Giovedì 23/09 h. 18.30

ABISSO

TEGONI – VONO

IV: MARCENARO

VAR: ORSATO

AVAR: VIVENZI

aia-figc.it