Momento di apprensione per la Roma e per il suo attaccante Artem Dovbyk, che durante il match contro l’Udinese ha chiesto il cambio per un problema muscolare. L’ucraino ha infatti accusato un fastidio al quadricipite che lo costringerà a uno stop momentaneo, in attesa degli esami strumentali previsti nei prossimi giorni per capire l’entità dell’infortunio.

Lo staff medico giallorosso ha preferito non rischiare l’attaccante, richiamando subito il cambio viste le emergenze nel reparto offensivo. Il timore è quello di una lesione di lieve entità, ma solo gli accertamenti chiariranno i tempi di recupero.

L’obiettivo della Roma è averlo a disposizione dopo la sosta delle nazionali visti i fitti impegni tra campionato e coppe.