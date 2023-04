Roma-Udinese 3-0, la moviola dei quotidiani: giusta l’assegnazione di entrambi i rigori. Dubbi sulla spinta tra Success e Mancini

Pagine Romaniste – Partita con vari episodi, che poteva essere gestita e tenuta meglio sotto controllo dal direttore di gara, Giua. Il Var aiuta l’arbitro nell’episodio del fallo di mano di Pereyra, che ha portato al rigore per i giallorossi. Giusto assegnare il rigore all’Udinese dopo il mani del 23 giallorosso, come anche la gestione dei cartellini. Forse andava vista meglio la spinta di Success su Mancini. Sbagliata la gestione di alcuni cartellini, come nel caso del penalty a favore giallorosso.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport (L. Taidelli) – L’episodio chiave del match al 33′ del primo tempo, con Pereyra che intercetta col braccio il colpo di testa di Belotti. Giua non interviene (tanto che assegna il corner) ma sollecitato dal Var Banti va a rivedere le immagini e sanziona un rigore sacrosanto. Per il Tucu c’è anche il giallo, giusto perché si trattava di una conclusione, anche se destinata a non centrare lo specchio.

Cristante dal dischetto centra il palo ma Bove, che non era entrato prima in area, è il più lesto a ribattere in rete. Corretti i gialli a Ehizibue, Success e Mancini, per il mani in area sul tiro di Lovric. Gli ultimi due vengono poi graziati dopo una lite con spintoni. Voto 5,5.

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Per un rigore facile, preso un altro non facilissimo, nel complesso non sufficiente la prova di Giua, incapace sempre di fare quel quid in più. Ok il gol di Pellegrini: c’è Perez a tenerlo in gioco. Testa di Belotti, Pereyra allarga il braccio destro verso il pallone, dinamica facile da vedere anche in campo: Banti lo richiama al monitor, OFR anche abbastanza lunga (perché?), eppure Giua non riesce a vedere che il tiro è almeno un metro fuori dallo specchio, il giallo per il bianconero è un (altro) errore.

Sul tiro (palo), Bove entra ben dopo l’esecuzione, non c’è invasione. Tiro di Lovric, Mancini devia con il bracco sinistro largo: ok rigore e giallo. Testa di Becão, Llorente forse tocca con il braccio sinistro che, però, si stringe al corpo: non punibile, nel caso (le immagini non aiutano). Voto 5,5.