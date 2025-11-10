Pagine Romaniste – All’ultima curva prima del rientro ai box per la pausa delle Nazionali, la Roma trova l’accelerata vincente. Il 2-0 contro l’Udinese timbrato da Pellegrini e Celik porta i giallorossi in testa al campionato insieme all’Inter. La squadra di Gasperini vince e convince. Contro i friulani c’è tutto della filosofia di Gasp: pressing a tutto campo, riconquista del pallone, fluidità nel fraseggio e negli scambi.

Lorenzo, libero da critiche e pressioni, rompe il tabù dei rigori – 4 sbagliati negli ultimi 5 tentativi – ed indirizza la partita, assicurata poi dalla bella, e prima in A, rete di Celik. Scambio con Mancini, altro grande protagonista, ed inserimento in area per il tap-in vincente. Spicca la forza difensiva, dagli interventi di Svilar sull’ex Zaniolo ed Atta – profilo interessante – e dalla concentrazione di Hermoso ed Ndicka, anche lui alle cento presenze romaniste come Mile. A centrocampo Cristante detta i ritmi, seguiti dall’intensità di Koné. Dovbyk, infortunatosi poco prima dell’intervallo, migliora. Ottimo l’ingresso in campo di Baldanzi.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7; Mancini 7, Ndicka 5.5, Hermoso 7; Çelik 7, Cristante 7, Koné 6,5, Wesley 6,5 (dal 45’ sost. Ghilardi); Soulé 6, Pellegrini 7.5 (dal 29’ sost. El Aynaoui 6); Dovbyk 5. Subentrati: Baldanzi 6, El Shaarawy 6, El Aynaoui 6, Ghilardi sv, Ziolkowski sv. Allenatore: Gasperini 7.

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7.5; Mancini 7.5, Ndicka 6.5, Hermoso 7.5; Çelik 7.5, Cristante 7, Koné 7, Wesley 7; Soulé 6, Pellegrini 8; Dovbyk 6. Subentrati: Baldanzi 6, El Shaarawy 6, El Aynaoui 6, Ghilardi sv, Ziolkowski sv. Allenatore: Gian Piero Gasperini 8.

TUTTOSPORT

Svilar 6.5; Mancini 7, Ndicka 5.5, Hermoso 6; Çelik 7, Cristante 6.5, Koné 6.5, Wesley 6; Soulé 6, Pellegrini 7; Dovbyk 6. Subentrati: Baldanzi 6, El Shaarawy SV, El Ayanaoui SV, Ziolkowski SV Allenatore: Gasperini 7.

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7; Mancini 7.5, Ndicka 6, Hermoso 7; Çelik 7, Cristante 7, Koné 6.5, Wesley 6.5 ; Soulé 6, Pellegrini 7.5; Dovbyk 6. Subentrati: Baldanzi 6.5, El Shaarawy 6, El Ayanaoui 6, Ziolkowski SV, Ghilardi SV Allenatore: Gasperini 7.5

IL TEMPO

Svilar 7; Mancini 7.5, Ndicka 6, Hermoso 7; Çelik 7, Cristante 6.5, Koné 6, Wesley 6.5, Soulé 6, Pellegrini 7, Dovbyk 6. Subentrati: Baldanzi 6, El Shaarawy 6, El Ayanaoui 6, Ziolkowski SV, Ghilardi SV. Allenatore: Gasperini 7