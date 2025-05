Roma U15: Si pensa a Salvariani del Modena

La Roma U15 starebbe entrando in contattato diversi profili di rilievo. Tra questi c’è Mattia Salvarani, attaccante classe 2011 del Modena, dove porta anche la fascia di capitano, sembra essere osservato già da tanto tempo dai giallorossi. Infatti, per la Roma sarebbe un colpo pianificato con largo anticipo.

Salvarani, è considerato una seconda punta moderna dalla tecnica raffinata, visione di gioco e una struttura fisica imponente. Caratteristiche che lo rendono un profilo completo e duttile.

Non è un caso che il giovane talento abbia citato Paulo Dybala come suo idolo in una recente intervista a un’emittente locale modenese. C’è il gusto per la giocata, l’eleganza nei movimenti e la fame di migliorarsi.

Lo riporta Roma_youth su Instagram