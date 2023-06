Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’annuncio del rinnovo di Stephan El Shaarawy con la maglia giallorossa. Il Faraone, prima di partire per le vacanze, avrebbe trovato l’accordo con Tiago Pinto per un rinnovo pluriennale a cifre inferiori rispetto ai 3,5 milioni percepiti fino al termine di questa stagione. Il numero 92, ha deciso di mettere in primis la Roma, rinunciando alle sirene dei mercati, soprattutto esteri. Lo riporta Calciomercato.com.