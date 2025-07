Wesley è pronto a vestire la maglia giallorossa. Il laterale del Flamengo ha scelto la Roma senza esitazioni, facendolo capire chiaramente sia fuori che dentro il campo. Prima con segnali sui social, poi con una decisione forte: ha chiesto e ottenuto di non giocare il derby contro il Fluminense, una delle partite più sentite della stagione in Brasile. Un gesto eloquente, che ha lasciato poco spazio ai dubbi e che lo stesso allenatore della squadra, Filipe Luis, ha commentato con comprensione:

«Capisco cosa sta vivendo. È una fase delicata, in cui l’ansia per il futuro può pesare più della partita. Non è sereno, e si vede. È possibile che parta, stiamo già cercando un’alternativa».

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport l’operazione con la Roma, ormai, è ai dettagli. Il Flamengo non ha posto veti sulla cessione, ma sta cercando un sostituto prima di dare l’ok definitivo. Il direttore sportivo Boto ha avviato contatti concreti sia con lo Shakhtar per Vinicius Tobias, sia con lo Zenit per Gustavo Mantuan, un esterno duttile che può giocare sia in una difesa a quattro che come quinto di centrocampo. Il vero ostacolo, però, riguarda le rigide norme federali: il club brasiliano ha esaurito gli slot per gli extracomunitari e può tesserare solo brasiliani con meno di sette presenze nella Serie A, rendendo più complicata la caccia al profilo giusto.

Intanto, a Trigoria si resta in attesa. Frederic Massara ha già in mano l’intesa totale con il giocatore e spinge per chiudere tutto al più presto. Wesley, una volta sbarcato a Roma, firmerà un contratto quinquennale da circa 2 milioni netti a stagione più bonus. Un investimento importante per il club capitolino, che ha messo sul piatto ben 28 milioni di euro, di cui 25 di parte fissa e 3 di bonus, per assicurarsi uno dei talenti più promettenti del panorama brasiliano.

L’obiettivo ora è chiaro: completare l’operazione in tempi rapidi, evitare sorprese e regalare a Gasperini un rinforzo prezioso da inserire subito nei meccanismi tattici in vista delle prossime amichevoli. Wesley è pronto a iniziare la sua nuova avventura. E la Roma lo aspetta.