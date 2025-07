In giornata Antonio Arena, classe 2009 del Pescara, sarà un giocatore della Roma. Come riporta Filippo Biafora, in queste ore si stanno definendo tutti i dettagli. Oltre al 20% della futura rivendita, al Pescara andranno Leonardo Graziani e un altro giocatore da decidere – possibile che le ulteriori contropartite tecniche siano anche due.