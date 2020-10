Un sospiro di sollievo per la Roma. I tamponi effettuati al gruppo squadra, dopo le positività dei tre ragazzi delle giovanili, sono risultati tutti negativi. Quindi è confermato il ritorno agli allenamenti questa mattina alle ore 11. Non ci sarà Diawara contagiato dal Coronavirus quando si trovava in nazionale. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

