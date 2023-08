Il Fatto Quotidiano (S. Boldrini) – L’aereo più tracciato del mondo, con quattromila contatti per seguire sul sito Flightradar24 il volo del vicepresidente Ryan Friedkin e il gm Tiago Pinto da Ciampino a Londra. Una giornata nel segno di Romelu Lukaku: l’intesa di massima col Chelsea è stata raggiunta sulla base del prestito gratuito con stipendio totalmente a carico della Roma (12 milioni, escluse le mensilità di luglio e agosto) e diritto di riscatto.

La svolta è avvenuta grazie ai buoni rapporti tra i proprietari e l’ennesima telefonata di José Mourinho, che conosce il belga dal 2013. Il primo impatto non fu positivo, Lukaku venne mandato all’Everton e le strade si separarono per ritrovarsi nel 2017 al Manchester United. Nel bel mezzo di questa giornata pirotecnica, il tecnico ha fornito in conferenza un ulteriore indizio: “Pinto mi ha promesso un altro attaccante”.