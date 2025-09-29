Roma, Tsimikas convocato in nazionale per le sfide contro Scozia e Danimarca

La Roma è pronta a scaldare i motori prima della pausa per le nazionali. Giovedì i giallorossi accoglieranno il Lille all’Olimpico per un match tutto da vivere, mentre domenica voleranno al Franchi per un incandescente scontro con la Fiorentina che vuole riscattarsi dopo un pessimo inzio di stagione.
Successivamente, i giocatori risponderanno al richiamo delle loro nazionali, tra tutti spicca Kostas Tsimikas: il terzino greco è stato convocato per difendere i colori della Grecia nelle sfide contro Scozia e Danimarca, valide per ottenere il pass per il prossimo Mondiale.