Roma, truma distorsivo alla caviglia sinistra per Dybala. Problema al flessore per Llorente

Oltre il danno, anche la beffa. La Roma esce sconfitta dal Gewiss Stadium contro l’Atalanta con il risultato di 3-1. Partita decisa da alcuni episodi, uno fra tutti l’errore di Rui Patricio, ma anche l’imprecisione di Abraham. Ma non è l’unica nota negativa: i giallorossi infatti perdono per infortunio Paulo Dybala e Diego Llorente. La Joya ha riscontrato un trauma distorsivo/contusivo dopo l’entrata a forbice di Palomino punita con il solo giallo. Per Llorente un problema al flessore della coscia destra dopo l’allungo per intercettare Duvan Zapata.