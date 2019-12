Roma, trovato l’accordo di massima tra Pallotta e Friedkin: 550 milioni più debito societario e ricapitalizzazione. In giornata il comunicato

A Roma ormai era l’argomento più caldo dell’ultime settimane ed ora ci siamo: James Pallotta ha trovato un accordo di massima con Dan Friedkin. Il passaggio di proprietà è ormai imminente. Come riporta il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, c’è un accordo verbale tra le parti per la cessione della società giallorossa. Atteso in giornata un comunicato ufficiale. L’accordo sarebbe stato trovato sulla base di 550 milioni netti, ai quali vanno aggiunti il debito societario e la ricapitalizzazione.

