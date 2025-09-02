Roma, troppi calciatori mancini in rosa?

Il Messaggero(D. Aloisi) – Il tanto richiesto esterno di piede destro non è arrivato alla corte di Gasperini. I giallorossi possiedono 7 attaccanti di cui 5 di piede sinistro. Sulla trequarti di destra ci sarà tanta concorrenza durante l’anno: Dybala, Soulè, Bailey e Baldanzi. L’ultimo sembrava ad un passo dal Verona, ma la trattativa è saltata; il ragazzo in caso di poco utilizzo potrebbe partire durante la sessione invernale di calciomercato.

L’esperimento Dybala-Soulè sulla trequarti è riuscito alla grande nella trasferta di Pisa. Ciò potrebbe tranquillizzare l’allenatore piemontese, anche perchè manca poco al ritorno di Bailey che può portare quella imprevidibilità e rapidità che serve all’attacco giallorosso. In attacco molti calciatori dovranno adattarsi e giocare fuori ruolo, ma anche nel ruolo di centrodestra di difesa ha giocato Mario Hermoso, un altro mancino oltre Ndicka.