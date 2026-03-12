CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – Come anticipato da Calcio e Finanza, e confermato dalla Roma, dopo vent’anni di leasing, la società dei Friedkin ha comunicato nelle scorse settimane a Banco BPM l’intenzione di riscattare il complesso immobiliare del Centro Sportivo Fulvio Berardini.

Il contratto sottoscritto il 28 dicembre 2005 era stato finanziato per 15 anni da Banca Italease (attualmente Banco BPM), per circa 30 milioni. L’operazione era stata conclusa dalla AS Roma Real Estate. Il club – che ha pagato poi 2,7 milloni annui di canone – ottenne un’importante iniezione di liquidità. Da adesso, quindi, i giallorossi torneranno proprietari della propria sede.