Allenamento Roma, torna in gruppo Lorenzo Pellegrini – FOTO

La partita contro la Sampdoria si avvicina sempre di più e il lavoro della Roma prosegue senza sosta. Buone notizie per Fonseca visto che in gruppo si è rivisto Lorenzo Pellegrini che ha smaltito il leggero problema che lo ha afflitto in questi giorni. Tutti concentrati verso la sfida del 24 giugno alle ore 21.45 allo Stadio Olimpico che vedrà anche un allenamento di squadra lunedì 22 nel tardo pomeriggio.