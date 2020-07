Roma, trequarti d’Europa

Il Messaggero (A. Angeloni) – Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Zaniolo. Stati di forma diversi, stesso ruolo, più o meno, ma tutti e tre, almeno queste sono le intenzioni, con un futuro nella Roma di Fonseca. L’obiettivo vero, si sa, è il 6 agosto: sfida di Europa League contro il Siviglia, quando non ci sarà Veretout, tra l’altro uno dei migliori fino a questo momento, perché squalificato. Giocando da un po’ con due trequartisti dietro Dzeko e con il presumibile rientro tra i titolari di Zaniolo, Fonseca dovrà sciogliere il nodo: chi abbassare a centrocampo? Pellegrini nel 4-2-3-1 ha ricoperto quel ruolo con risultati alterni. Quando tornerà a disposizione Veretout, Fonseca invece avrà il bel dilemma di chi tenere fuori dei tre. Inoltre è in buona forma anche Carles Perez, mentre Kluivert e Under sembrano tagliati fuori.