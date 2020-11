Roma, tre dubbi: Dzeko, Mirante e Spinazzola

Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Torno presto”. Parola di Edin Dzeko. Il bosniaco ieri ha postato una foto dal suo allenamento personalizzato, nel giardino di casa sua. Il numero 9 della Roma sta bene e oggi si sottoporrà ad un primo tampone Covid-19. Se negativo, Dzeko potrebbe tornare in campo già domenica, ore 15, all’Olimpico contro il Parma. In vista del match contro gli emiliani, il primo di una lunga serie di incontri da qui a Natale, Fonseca deve risolvere un altro paio di dubbi oltre a quello legato a Dzeko: il primo riguarda Leonardo Spinazzola. L’esterno, uscito a Genova dopo pochi minuti, non ha riportato lesioni, ma ieri alla ripresa degli allenamenti l’ex Juventus ha svolto un lavoro personalizzato, insieme a Carles Perez. Non si correranno rischi inutili con Spinazzola. C’è poi la questione portiere. Ieri Mirante ha svolto lavoro a parte, per lo stesso infortunio che lo ha portato a saltare la gara con il Genoa, per il momento rimane lui il favorito ma chissà che Pau Lopez, viste anche le buone prestazioni, non possa alla fine guadagnarsi una maglia da titolare in mezzo ai pali.