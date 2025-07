La nuova stagione della Roma è iniziata da pochi giorni, ma l’entusiasmo intorno alla squadra di Gian Piero Gasperini è già palpabile. A breve, presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, andrà in scena la prima amichevole estiva: un test contro il Trastevere Calcio, utile per valutare i primi automatismi del gruppo.

Per l’occasione sono out per problemi fisici oltre a Dovbyk e Salah-Eddine anche Darboe. Torna a disposizione e titolare Dybala dopo l’infortunio. Ecco la prima formazione schierata dall’allenatore piemontese:

Roma (3-4-3 ): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Konè, Angelino; Baldanzi, Dybala, Soule.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla partita.

LIVE

19:45 – Finisce la prima amichevole stagionale per i giallorossi per 14-0!

19:40 – Gol Cherubini per il 14-0

19.34 – Mannini sigla la doppietta personale al 43′ del secondo tempo: è 13-0.

19.29 – Al 37′ del secondo tempo arriva anche il 12-0: segna Mattia Mannini.

19.16 – A terra Sangaré al 26′ del secondo tempo. Il calciatore non ce la fa a proseguire, al suo posto entra Ndicka.

19.14 – Kumbulla segna l’11-0 sugli sviluppi di un corner.

19.09 – Cooling break a Trigoria.

19.05 – 10-0, segna Romano da fuori area dopo lo scarico di Mannini. Celik esce e lascia nuovamente il posto a Rensch.

19.02 – C’è il 9-0: gol di Hermoso sulla ribattuta dopo il palo di Mancini. Intanto ecco altri cambi: Zelezny, Mannini, Reale, Cherubini, Romano e Kumbulla per Svilar, Mancini, Angelino, Baldanzi, Koné e Cristante.

18.59 – Roma a valanga: in pochi minuti arrivano il 7-0 e l’8-0, a firma di Cristante e Angelino.

18.55 – Intanto, dopo l’inizio della ripresa, è arrivato il gol di Tommaso Baldanzi. Doppietta anche per lui e 6-0 per la Roma.

18.52 – Riparte la sfida. La Roma si rischiera così nel 3-4-1-2: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Sangaré, Cristante, Koné, Angelino; Pisilli; Baldanzi, El Shaarawy.

18.44 – Al 45′ termina il primo tempo della sfida amichevole tra Roma e Trastevere.

18.39 – A terra un calciatore del Trastevere, entra lo staff medico in campo.

18.38 – C’è anche il 5-0, a firma di Rensch. Doppietta per l’olandese.

18.32 – Arriva il poker di Rensch, 4-0.

18.31 – Dybala fa anche il terzo (bel) gol per la Roma. 3-0.

18.28 – Arriva il gol del raddoppio di Dybala. 2-0 per la Roma.

18.28 – Altro palo per la Roma: stavolta è Soulé a far tremare il legno.

18.26 – Soulé si divora il raddoppio dopo un gran pallone servito da Koné in area. L’argentino si dispera.

18.19 – Il Trastevere si fa vivo, Svilar si oppone. Primo tentativo avversario.

18.17 – Al 18′, Dybala va vicinissimo al gol. Palla deviata in angolo. Con lui Mancini, che spedisce fuori di testa.

18.14 – Palo colpito da Angelino dopo un geniale colpo di tacco di Soulé.

18.03 – Subito a segno la Roma: gol di Baldanzi dopo il pallone servito dalla sinistra da Angelino.

18:00 – Inizia l’allenamento congiunto tra la Roma e il Trastevere. Giallorossi in campo.