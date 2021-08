Roma-Trabzonspor, INFO BIGLIETTI. Partita la vendita dei tagliandi, sconto per gli abbonati Serie A 2019-20

A partire dalle ore 12.00 di mercoledì 18 agosto 2021, solo online sarà possibile acquistare i biglietti validi per la gara di ritorno dei play off di Uefa Europa Conference League AS Roma – Trabzonspor.

Per tutto il periodo di vendita gli abbonati Serie A 2019-20 potranno sempre usufruire di un prezzo scontato cliccando sull’apposito link.

Per accedere al listino prezzi dedicato agli abbonati, solo online, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR o il numero dell’abbonamento e la data di nascita.

Tutti i tifosi in possesso di abbonamento digitale che hanno effettuato il logout dalla APP IL MIO POSTO potranno recuperare il loro codice PNR attraverso l’apposita funzione di recupero cliccando sul link in home page della App “Dove puoi trovare il tuo PNR”.

Ricorda che per recuperare il PNR è necessario utilizzare lo stesso indirizzo mail utilizzato in fase di acquisto dell’abbonamento.

La prelazione per i titolari di abbonamenti corporate nei settori standard sarà esercitabile esclusivamente contattando il Contact Center AS Roma – Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-18.30).

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione.

TUTTI I TIFOSI CHE ACCEDERANNO ALLO STADIO, BAMBINI DI QUALSIASI ETA’ E ALTEZZA COMPRESI, DOVRANNO ESSERE MUNITI DI BIGLIETTO.

Abbonati Serie A 19/20 Vendita Libera Under 16 CURVA SUD 5 € 10 € NORD 5 € 10 € DISTINTI SUD 5 € 14 € NORD 5 € 14 € 5 € OSPITI TRIBUNA TEVERE PARTERRE NORD 10 € 20 € 5 € PARTERRE CENTRALE 10 € 20 € PARTERRE SUD 10 € 20 € 5 € TOP SUD 10 € 20 € 5 € TOP CENTRALE 10 € 20 € TOP NORD 10 € 20 € 5 € TRIBUNA MONTE MARIO NORD 10 € 30 € SUD 10 € 30 € TOP NORD 10 € 30 € 5 € TOP SUD 10 € 30 € 5 €

Il ridotto, per le persone Disabili su sedia a rotelle o Invalidi al 100% con accompagnatore (10 €), sarà acquistabile esclusivamente contattando il Contact Center AS Roma Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-18.30).

La Riduzione Under 16 è riservata a tutti i nati a partire dal 1° gennaio 2006;

L’acquisto di biglietti ridotti Under 16 è consentito esclusivamente insieme ad un biglietto a tariffa Intero. Potranno essere acquistati biglietti Under esclusivamente nei settori di Distinti Nord, Tribuna Tevere Top Sud/Nord, Parterre Sud/Nord e Tribuna Monte Mario Top Sud/Nord.

Alcuni settori, inizialmente, potrebbero non essere disponibili alla vendita.

SITO WEB UFFICIALE ASROMA.COM

CONTACT CENTER AS ROMA (solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) – Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-18.30)

(solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) – Tel. (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-18.30) PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (solo giorno partita) – Viale delle Olimpiadi, 61 Vedere mappa

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

In ottemperanza al Dl Covid del 23 luglio 2021, per assistere agli eventi sportivi sarà necessario essere in possesso della “Certificazione Verde COVID-19” (Green Pass). L’obbligo scatta per tutti i partecipanti dai 12 anni in su.

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)

essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore

essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Per tutte le informazioni utili su come ottenere il Green Pass consulta il sito https://www.dgc.gov.it/web/

Non saranno ammessi tifosi in possesso di Certificazione non idonea o non verificabile dagli steward presenti presso i varchi di accesso.

Al fine di velocizzare le procedure e facilitare i controlli si raccomanda l’utilizzo della versione digitale del QR Code (visualizzato da smartphone tramite app dedicate o come screen shot)

VARCHI DI ACCESSO E MISURE ALLO STADIO

Tutti i tifosi che assistono alle partite organizzate da AS Roma sono tenuti a rispettare tutte le misure sanitarie e le normative in vigore, inclusi i seguenti requisiti:

Mantenere una distanza di almeno 1 metro dagli altri spettatori.

Indossare sempre la mascherina (che copra naso e bocca). Raccomandiamo di portare con sé delle mascherine in più.

Arrivare allo stadio per tempo e utilizzare i varchi di accesso come indicati nella mappa di seguito in base al settore acquistato, in modo da assicurarsi che la distanza sociale sia mantenuta, contribuendo così alla sicurezza di tutti i partecipanti.

Rispettare il posto assegnato

Seguire sempre le indicazioni degli steward

Igienizzare spesso le mani

In considerazione delle restrizioni ai viaggi e al fine di ridurre al minimo i rischi legati al Covid-19, su disposizione del Comitato Esecutivo Uefa, la trasferta è vietata ai tifosi della squadra ospite.