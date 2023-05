Roma, tournèe asiatica: amichevole con il Tottenham il 26 luglio

La Roma tornerà in Asia, il tour inizierà da Singapore dove è stata appena ufficializzata un’amichevole contro il Tottenham. I giallorossi affronteranno gli Spurs il 26 luglio al National Stadium, calcio d’inizio alle 19.30 (locali). In seguito la Roma si trasferirà in Corea del Sud dove si completerà il tour.

L’ultima gara dei giallorossi contro il Tottenham risale all’estate scorsa in Israele, dove la Roma si impose per 1-0.