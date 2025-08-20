A grande richiesta, Francesco Totti è pronto a tornare nei videogiochi calcistici. Attraverso un video, pubblicato sia sui canali social della Roma che sul profilo dello storico capitano giallorosso, è annunciata la sua presenza come Icon nel prossimo EA Sports FC26 e solamente nella modalità Ultimate Team. Non solo nella versione base ma anche in versioni speciali che verranno aggiornate nel corso della stagione. Per chi preordinerà il gioco entro il 26 agosto, successivamente, ci sarà la possibilità di ricevere una carta speciale Icon in omaggio sulle 15 disponibili; tra queste, rientra quella del numero 10, pronto a rigonfiare le porte alle spalle dei portieri avversari.

Ready to chip every goalkeeper in #FC26. I’m back to the pitch by popular demand.⁰Pre-order now and get an ICON at launch. Download #FCMOBILE and add new ICONS to your team now. pic.twitter.com/CqKJrfzGDR — Francesco Totti (@Totti) August 20, 2025