Roma-Totti di nuovo insieme: l’ex capitano sarà direttore tecnico

Leggo (F.Balzani) – Francesco Totti è pronto a tornare nella sua Roma a braccetto dei Friedkin, stavolta con un ruolo da protagonista. Il primo colpo di Dan, quindi, è al cuore dei tifosi, in senso positivo. Negli ultimi giorni i contatti con l’ex 10 si sono intensificati e porteranno alla fumata bianca entro fine mese. Decisivo l’addio dei nemici Pallotta e Baldini. Dan e Ryan Friedkin sbarcheranno entro il fine settimana e in agenda c’è anche il famoso caffè con Totti. Con Fienga i rapporti sono sempre stati ottimi e si sono sentiti spesso fino ad incontrarsi tra Roma e Milano. In un’occasione sembra anche con Ryan Friedkin. Totti sarà brand ambassador, ma non solo. Per lui è pronto anche il ruolo di direttore tecnico al fianco del futuro ds e nella gestione dei giovani con Bruno Conti. Ad ottobre cadrà l’attuale Cda e a quel punto tutto diventerebbe ufficiale. Friedkin ha capito che sarà più facile ripartire con un Totti al fianco anche se non basterà a risvegliare l’entusiasmo dei tifosi in un mercato che fin qui ha regalato il solo Pedro.