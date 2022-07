Roma tosta, ma ora serve maggiore controllo

Corriere dello Sport (G. Marota) – Sarà l’aria familiare del Portogallo o la concorrenza altissima ormai in ogni ruolo, ma per la Roma non esistono più amichevoli. È una costante che la formazione giallorossa, che fin dall’arrivo di Mourinho nell’estate 2021 approccia sempre le gare estive con uno spirito battagliero.

I calciatori raramente tirano indietro la gamba, consapevoli che per entrare nelle grazie del Vate di Setubal bisogna premere subito sull’acceleratore. Perché è nei ritiri che Mou costruisce la mentalità del gruppo, ed è qui che si compiono le scelte tecnico.tattiche in grado di orientare la stagione.

Dopo la prima sgambata contro il Trastevere (5-0), la Roma è volata ad Albufeira dove ha affrontato il Sunderland (2-0) e la Portimonense (2-0). La prima sconfitta è arrivata contro lo Sporting Lisbona (2-3) quattro giorni fa, mentre stasera i giallorossi torneranno a giocare nello stadio della cittadina dell’Algarve per sfidare il Nizza (ore 20).