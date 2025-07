Roma, Torquati: “Con Gasperini una nuova energia, Dovbyk sorpresa della nuova stagione”

Intervistato ai microfoni di allroma.it, Riccardo Torquati, presidente della Federazione Italiana dei Fisioterapisti dello Sport e titolare dei centri Sport Health, ha offerto un primo giudizio sui primi giorni di ritiro della Roma sotto la guida di Gian Piero Gasperini, soffermandosi sulle condizioni di Dybala, Pellegrini e sull’impatto dei nuovi acquisti, con un focus speciale su Artem Dovbyk. Ecco le sue parole:

Prima settimana di ritiro a Trigoria. Che idea ti sei fatto di questa prima settimana della squadra con Gian Piero Gasperini?

“Da quello che già si percepisce sia dallo staff intorno che dai ragazzi che si stanno allenando si vede un’elevata professionalità, una metodologia che mai era stata utilizzata negli ultimi anni sui giocatori della Roma. Addirittura tre allenamenti di cui il primo la mattina a digiuno e quindi diciamo che questo si tradurrà in una condizione atletica che a Roma non eravamo abituati a vedere”.

Dybala è tornato così come Pellegrini, che prosegue il recupero. Quando pensi possano tornare al top della forma fisica?

“Su Dybala avevo espresso l’obiettivo di rivederlo in campo a settembre nonostante i 45′ di ieri. Tempi più lunghi per il capitano giallorosso, si parlava di ottobre e quindi le previsioni sembrano andare in questa direzione a meno di una clamorosa accelerata che può far contenti sia il ragazzo che tutti noi”.

Stanno arrivando i primi acquisti in casa giallorossa. Secondo te quanto ci metteranno a integrarsi con il gruppo visti i metodi del tecnico?

“Ci metteranno lo stesso tempo che ci mettono i calciatori che non conoscono il lavoro di Gasperini. Da questo punto di vista saranno avvantaggiati, se fossero arrivati l’anno prossimo avrebbero avuto più problemi, ma conoscendo il mister partiranno tutti allo stesso livello nelle sue gerarchie e tutti avranno spazio giocando la Roma tre competizioni. Si integreranno alla grande con una rosa che mai come quest’anno deve essere motivata e puntare in alto”.

Parliamo di Dovbyk. Che stagione potrebbe fare con Gasperini?

“Dovbyk ha avuto qualche difficoltà d’inserimento, anche il suo fattore emotivo e la poca serenità non hanno dato una mano. Quest’estate nella Of Season l’ho visto molto determinato a voler crescere, ha già una buona fisicità e ora ci sta lavorando ulteriormente, per il resto ci lavorerà Gasperini. Sono convinto che sarà la sorpresa in positivo della prossima stagione”.