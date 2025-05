Corriere dello Sport (L. Scalia) – La Roma si prepara a gestire il rientro di 12 giocatori in prestito: un mosaico tra plusvalenze, riscatti e valutazioni tecniche. Ghisolfi avrà un’estate intensa, con l’obiettivo di fare cassa senza sacrificare futuri affari.

Tra i rientri, Abraham, Hermoso e Kumbulla hanno qualche possibilità di restare. L’inglese, però, non rientra nei piani di Gasperini e guarda alla Premier League. Kumbulla ha disputato una buona stagione all’Espanyol (35 presenze e 3 gol) e sarà valutato. Hermoso in attesa di indicazioni tattiche.

Le Fée verrà riscattato dal Sunderland per 18 milioni più bonus e 10% sulla futura rivendita. Plusvalenze in arrivo anche da Dahl (verso il Benfica per 12 milioni) e Zalewski, che l’Inter riscatterà per 6,5 milioni: interamente a bilancio, essendo un prodotto del vivaio.

Solbakken, Darboe, Pagano, Cherubini, Mastrantonio e Oliveras andranno ricollocati, mentre Bove farà rientro ma il suo futuro dipenderà da ulteriori esami medici.