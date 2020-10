Roma, torna negativo Mancini. Dzeko-Ibra avversari da record

La Repubblica (F. Ferrazza) – A sorpresa Paulo Fonseca ritrova Mancini per la partita di domani sera contro il Milan. il giocatore, trovato positivo al Covid nella giornata di giovedì, ieri è invece risultato negativo. Non è ancora chiaro come possa essersi negativizzato in due giorni, probabilmente come riportano da Trigoria aveva una carica virale molto bassa. Il difensore potrebbe essere schierato a tre insieme a Kumbulla e Ibanez. Ma il duello principale di domani è quello tra Ibra e Dzeko. Il bosniaco era un pupillo di Galliani nel 2009 ed è stato corteggiato anni fa dai rossoneri. In due hanno segnato 700 gol e collezionato, tra club e rispettive Nazionali, più di 1500 presenze. E sono ancora dei leader indiscussi per le rispettive squadre.