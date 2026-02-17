CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – Venti giorni per recuperare da una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Tradotto: un recupero lampo, di almeno dieci giorni o due settimane in meno rispetto al normale. Manu Koné, infatti, grazie alla sua voglia di tornare a disposizione di Gasp, ha inconsapevolmente ridotto i tempi di recupero dall’infortunio. Tanta forza di volontà e un fisico allenato che ha riassorbito il colpo che lo ha costretto a restare fuori nella fase più calda di questo nuovo anno. Stop durante il Milan, il francese ha poi saltato Panathinaikos, Udinese, Cagliari e Napoli.

Ieri il primo allenamento con i compagni, senza forzare troppo il lavoro ma dosando con cura ogni movimento e ogni allungo. Oggi un personalizzato utile per non stressare i muscoli con due sedute consecutive a pieno regime. Da domani però si comincia a lavorare sul serio, con l’obiettivo di essere a disposizione per la Cremonese. A Gasperini il compito di decidere poi come utilizzarlo. E attenzione: il suo impiego, almeno contro la squadra di Nicola, potrebbe quasi essere strategico, una prova da titolare o un ingresso a gara in corso. La Roma contro il Napoli ha faticato a mantenere il passo a centrocampo negli ultimi venti minuti, dopo il cambio di Pisilli e un ingresso non positivo di El Aynaoui.

Un segnale che qualcosa andrà cambiato nei cambi in mezzo al campo. Ecco allora che tra Cremonese e Juventus il tecnico potrebbe decidere una vera e propria staffetta tra Koné e Pisilli. Uno titolare, l’altro pronto a ridare ritmo e intensità al centrocampo nella ripresa, per non perdere campo ma, anzi, continuare l’aggressione alta e il recupero delle palle. Di certo questo Pisilli non può non giocare. La sua condizione è molto positiva, corre per quattro e riesce a garantire intensità per gran parte della gara. Insomma, il rientro di Manu adesso sarà fondamentale per alzare ulteriormente l’asticella e arrivare alla sfida contro i bianconeri con l’obiettivo di centrare la prima vittoria in uno scontro diretto stagionale.