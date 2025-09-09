L’Olimpico si prepara a riempirsi ancora una volta. Per la sfida di campionato tra Roma e Torino, in programma domenica 14 settembre alle ore 12:30, sono previsti oltre 61.000 spettatori. L’entusiasmo dei tifosi giallorossi continua a tradursi in numeri record al botteghino.
Restano a disposizione soltanto i posti derivanti dalla rivendita, insieme ad alcuni biglietti di Tribuna Monte Mario e dei settori VIP Hospitality. Tutto lascia pensare che, anche contro i granata, la Roma potrà contare su un Olimpico praticamente esaurito.